أمير الكويت يعرب عن تفاؤله إزاء القمة الخليجية المرتقبة في السعودية

أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن تفاؤله بالقمة الخليجية المرتقبة في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، مبديا ارتياحه تجاه نتائج جولة وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
واستقبل الشيخ نواف الصباح أمير الكويت، ظهر الجمعة، الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي، للإطلاع على نتائج الجولة التي قام بها لعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حاملًا رسائل خطية من الأمير.
وأبدى الشيخ نواف تفاؤله إزاء اللقاء الذي سيجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، بهدف تعزيز روح الأخوة والتضامن العربي والخليجي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
كما أعرب أمير الكويت عن ارتیاحه لنتائج الجولة التي قام بها وزير الخارجية لعدد من دول الخليج قبل أيام من انعقاد قمة الرياض.
كان أمير الكويت وجه رسائل خطية لعدد من قادة مجلس التعاون الخليجي، آخرهم السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.
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