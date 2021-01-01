لغم بحري.. السلطات العراقية تمنع كارثة حقيقية فى المياة الدولية

أعلنت السلطات العراقية، عن إخلاء سفينة في المياه الدولية بعد التصاق لغم بحري كبير بها.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية أنه تم إنقاذ سفينة تابعة لشركة "سومو" في المياه الدولية التصق بها جسم غريب.

وقالت الخلية، في بيان، إنه لوحظ وجود جسم غريب التصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتبعد ٢٨ ميلا بحريا عن موانئنا النفطية أمام الموانئ العراقية.

وأضافت أنه تبين أن هذه السفينة مؤّجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور تم تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جوا إلى الفاو، وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية.

وتابعت أن الفريق توجه إلى السفينة المعنية، ورغم ارتفاع وشدة حركة الأمواج تمكن من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها.

ولفت إلى أنه مازال فريق المعالجة مستمرا بالعمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة، وتبذل قواتنا البحرية جهدا كبيرا مع فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة.

وتتعرض الملاحة الدولية في الخليج العربي لتهديدات متواصلة من مليشيا الحوثي الموالية لإيران بالإضافة للتهديدات التي تمثلها طهران نفسها.