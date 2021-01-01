أمطار رعدية على الطائف وأضم وميسان والعرضيات فى السعودية

نبه المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم الجمعة من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، وميسان والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساء.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كانت أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 228 حالة إضافية، ووفاة 7 حالات.

ووفقا لإحصاء الصحة السعودية اليوم، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 362.878 حالة، من بينها 2567 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 362 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.