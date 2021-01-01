القبض على مصري مزق جسد كفيله الكويتي بـ7 طعنات.. تفاصيل

أكدت وسائل الإعلام الكويتية اليوم الجمعة أن الأجهزة الأمنية في دولة الكويت ألقت القبض على مقيم من الجنسية المصرية، أقدم على قتل مواطن بعد طعنه بسكين 7 مرات.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية اعترف المتهم بجريمته، مبررا أنها حدثت نتيجة خلاف حول تجديد إقامته لدى الشركة التي تعود للمجني عليه.

وفي التفاصيل فإن بلاغا ورد إلى الداخلية الكويتية يوم الأربعاء الماضي عن وجود جثة في إحدى البنايات وحولها دماء غزيرة، وبانتقال رجال الأمن إلى الموقع تبين تلقي المجني عليه 7 طعنات في أرجاء متفرقة من جسده.

وإثر ذلك تم القبض على القاتل الذي اختبأ لدى أحد أصدقائه في منطقة حولي، وأرشد عن أداة الجريمة وأقر بوجود خلاف بينه وبين كفيله المجني عليه، حيث توجه إلى محل إقامة كفيله وسدد إليه عدة طعنات، وحاول المجني عليه الهروب لكنه لحق به وسدد إليه المزيد من الطعنات.