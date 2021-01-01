فجر 2021.. طفلة مصرية ثالث مواليد الكويت في السنة الجديدة

أعلن مدير مستشفى الولادة بالكويت الدكتور شعيب المرهون عن ثالث ولادة على مستوى الكويت مع بداية العام 2021 وهي طفلة من الجنسية المصرية في الساعة 2:04 فجرا بالتوقيت المحلي.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة شفاء 260 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 146777.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

كشفت مصادر حكومية كويتية، أن الدراسة ستعود في حال تم تطعيم 65% من السكان، أو في حال تحسن الوضع الوبائي في الكويت بشكل آمن.

وقالت المصادر - في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة- إن المعلمين ليسوا مجبورين على أخذ اللقاح، على الرغم من أن توصيات السلطات الصحية الكويتية شملتهم ضمن الفئات الموصى بتطعيمها، مبيّنة أن هناك إجراءات صحية لحماية الطلبة سيتبعها المعلمون حفاظًا على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الحكومة الكويتية ستتخذ جميع الإجراءات والاشتراطات الصحية لحماية الطلبة في حال عودة الدراسة، وسيتم وضع آلية محكمة بالتعاون بين جهات حكومية عديدة.

وكان وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور علي المضف، قد أعلن أمس الخميس، أنه لن يكون هناك أية امتحانات ورقية أو "أون لاين" للطلبة والطالبات، للفصل التعليمي الأول من العام الدراسي 2020 - 2021؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).