أخبار اليمن : تصعيد خطير في الحديدة.. غارة عدوانية على الصليف

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تصعيد خطير في الحديدة.. غارة عدوانية على الصليف

شن طيران العدوان السعودي الإماراتي اليوم، غارة على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة. تصعيد خطير في الحديدة.. غارة عدوانية على الصليفشن طيران العدوان السعودي الإماراتي اليوم، غارة على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الصليف في خرق سافر لاتفاق السويد. وندد المصدر، باستمرار تحالف العدوان في خروقاته لاتفاق السويد في ظل صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وصعدت قوى العدوان في الآونة الأخيرة من إنتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية بشكل كبير في مدينة الحديدة وريفها.

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