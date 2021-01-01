أخبار اليمن : تشييع جثمان فقيد الوطن المناضل السبتمبري علي السلال

تشييع جثمان فقيد الوطن المناضل السبتمبري علي السلالشُيع بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثمان فقيد الوطن المناضل السبتمبري اللواء علي عبدالله السلال عضو اللجنة العامة رئيس الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام، الذي وافاه الأجل يوم أمس، عن عمر ناهز 80 عاماً قضى معظمه في خدمة الوطن.

وخلال مراسم التشييع التي تقدمها أمين عام المؤتمر الأستاذ غازي أحمد علي محسن، والأمين العام المساعد الشيخ جابر الوهباني، وعدد من أعضاء اللجنة العامة وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس وجمع من القيادات المؤتمرية والمسؤولين وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، أشاد المشيعون بمناقب الفقيد السلال وإسهاماته خلال مسيرة حياته الحافلة بالعمل والعطاء الوطني.

وأكدت قيادات المؤتمر الشعبي العام أن رحيل اللواء السلال خسارة فادحة على الوطن كونه أحد الرجال المخلصين المشهود لهم بالنزاهة والتفاني في خدمة الوطن، وفي الالتزام بمبادئ الميثاق الوطني في إطار العمل التنظيمي.

وترحم أعضاء حكومة الإنقاذ الوطني ومحبو الفقيد السلال على روحه الطاهرة، مؤكدين ان تاريخه الحافل بالعطاء للوطن سيظل محفوراً في انصع الصفحات.. اللواء علي عبدالله السلال ولد عام 1941 في مدينة صنعاء وتلقى فيها تعليمه وحصل على شهادته الاولى من المدرسة السيفية في مدينة الحديدة عام 1952.

واختتم عام 2020 بإعلان وفاة اللواء علي عبدالله السلال الذي رحل جسداً عن الوطن وبقيت مبادئه وقيمه حاضرة في قلوب الشعب اليمني المقاوم للعدوان والحصار للعام السادس على التوالي.