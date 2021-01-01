الهند توافق على استخدام لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

وكان مصدران كشفا للوكالة فى وقت سابق، أن الهيئة المركزية لمراقبة الأدوية فى الهند، التى يجتمع خبراؤها للمرة الثانية هذا الأسبوع، قد توافق أيضا على لقاح طورته شركة Bharat Biotech محليا.
وقال أحد المصادر: "ستحصل كل من شركتى AstraZeneca و Bharat Biotech على الموافقة اليوم".
وسيمهد القرار الطريق لبدء عملية التلقيح فى ثانى أكبر دولة فى العالم من حيث عدد السكان، والتى لديها بعد الولايات المتحدة، أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا فى العالم.
وكان المجلس الهندى للأبحاث الطبية، أعرب الشهر الماضى عن تفاؤله بشأن التجارب الجارية للتوصل إلى إنتاج لقاح هندى مضاد لفيروس كورونا المستجد، واعتبرها واعدة وتستقطب اهتماما عالميا.
وقال إن "النتائج المشجعة لتجارب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية للقاح "كوفاكسين" قد عبدت الطريق لمباشرة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فى الهند والتى تأخذ مجراها فى الظرف الحالى فى 22 موقعا".
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