فرنسا تمدد حظر التجول وتشدد الإجراءات الاحترازية لاحتواء وباء كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال جابرييل عتال، فى تصريحات نقلتها وسائل الإعلام فى البلاد، إن 15 إدارة ستتأثر بهذا الإجراء، الذى ينص على تمديد حظر التجول من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، بدلاً من الساعة 8 مساءً حتى الآن.

وقال المتحدث التنفيذى الفرنسى إنه اعتبارًا من يوم السبت، سيتم تأجيل حظر التجول لمدة ساعتين.

ووفقا للمصادر فإن الجهات المعنية فإن سكان المناطق: فوج ، مارن ، هوت مارن ، موورث وموزيل ، موزيل ، نيفر ، ساونى ولوار ، ميوز ، آردن ، هوت ساون ، تريتوار دى بلفور ، ودوب ، وجورا ، وهوتس ألب وألب ماريتيم. لذلك، سيخضعون لحظر تجول كل مساء من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا اعتبارًا من يوم السبت.

وأعلن وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران، أمس الخميس، عن افتتاح مراكز التطعيم فى المدن وكذلك تسريع التطعيم للعاملين فى مجال الرعاية الصحية، ردا على انتقادات قلة عدد الأشخاص، الذين تم تطعيمهم منذ البداية.

وقال الوزير الفرنسى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، "قبل بداية شهر فبراير، سيتم افتتاح مراكز التلقيح الأولى فى المدينة لبدء تطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا وأكثر، ثم 65 عامًا وأكثر، إلخ".