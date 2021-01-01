شرطة لندن تداهم مقهى لمدخنى الشيشة ينتهكون عزل كورونا

جدة - نرمين السيد - داهمت شرطة لندن، أمس الخميس، مقهى يضم نحو 50 شخصًا يدخنون النرجيلة "الشيشة" ويشاهدون مباريات كرة القدم ويعزفون الموسيقى الصاخبة فى انتهاك صارخ لقواعد العزل العام التى تفرضها بريطانيا وتحظر أى نوع من التقارب الاجتماعى بين السكان فى ظل انتشار وباء كورونا.





وبحسب وكالة "رويترز"، قالت شرطة العاصمة البريطانية فى بيان لها، اليوم الجمعة، إن رواد المقهى فروا لدى وصول الشرطة التى فتشت المقهى الموجود بمنطقة ويمبلى شمال غرب لندن، حيث عثرت على 21 شيشة لا تزال مشتعلة. وبحسب الوكالة، يواجه صاحب المقهى غرامة قد تصل إلى 10 آلاف جنيه استرلينى ـ ما يعادل 13.700 دولار. وكانت لندن شهدت زيادة كبيرة فى معدلات انتشار فيروس كورونا فى ظل ظهور السلالة الجديدة من الفيروس، وهى الأسرع انتشارًا، ما دفع السلطات لإغلاق المدارس فى معظم أنحاء العاصمة البريطانية.

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