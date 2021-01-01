الصين تكشف تأثير سلالات كورونا الجديدة على لقاحها

ذكرت السلطات الصحية في الصين أنه لا دليل على أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" تؤثر على اللقاحات التي سمحت بها الحكومة.

وقال شو وينبو المسئول بمركز مكافحة الأمراض في الصين "ليس هناك داعي للذعر"، مشيرا إلى أن السلالة المتحورة المكتشفة مؤخرا، ليس لها تأثير واضح على تغير شدة الفيروس وتأثيره، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وكانت الصين أعلنت الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تطوره شركة "سينوفارم" المملوكة للدولة، وذلك بعد اكتشاف رصد أول إصابة بسلالة متحورة من فيروس كورونا.

وأوضح المسؤول الصيني أنه لم يتم رصد أي دليل على تأثير السلالة الجديدة من فيروس كورونا، على التأثير المناعي للقاح.

وأعلنت بكين البدء عن حملة مجانية لتطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا، بعد صدور الموافقة الحكومية على استخدام لقاح سينوفارم بشكل رسمي.

وأكدت شركة سينوفارم الصينية أن فعالية لقاحها الذي تطوره ضد فيروس كورونا بلغ أكثر من 79%، في وقت اعتمدت فيه دول عدة اللقاح للاستخدام الطارئ والبدء في حملة تطعيم ضد المرض.