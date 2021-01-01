تفحمت جثثهم.. فتح تحقيق عاجل في وفاة 3 أطفال بالسعودية

أعلن الدفاع المدني السعودي عن اندلاع حريق هائل بأحد المنازل في شارع الملك فيصل بمحافظة أبوعريش حيث نتج عن الحادث مصرع 3 أطفال.
وذكر الدفاع المدني السعودي في بيان له نقلته "صحيفة سبق " أنه تم العثور علي جثث متفحمة تعود لثلاثة أطفال من قاطني المنزل المحترق.
وأوضح الدفاع المدني السعودي ان الحادث أيضا نجم عنه إصابة الأم وثلاثة من أبنائها نتيجة اختناقهم بدخان الحريق، حيث تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى العام واسعاف الآخرين في مكان الحادث.
وقال الدفاع المدني بأبوعريش، إن فرقه أخمدت حريقًا اندلع في غرفة منزل مُكوّن من دورين، حيث لايزال إجراءات التحقيق جارية لتحديد أسباب الحريق
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