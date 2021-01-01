رد فعل القوات الخاصة السعودية لحظة هجوم مطار عدن يثير الدهشة.. فيديو

وثق مقطع فيديو متداول بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رد فعل القوات الخاصة السعودية لحظة انفجار مطار عدن، والهجوم الذي استهدف وفد الحكومة اليمنية الجديدة فور وصولهم.

وأثنى نشطاء وإعلاميون على شجاعة وبسالة القوات الخاصة السعودية لحظة وقوع هجوم مطار عدن، حسبما يظهر المقطع الذي أدهش المغردين على تويتر.

ويظهر المقطع، رد فعل سريع من القوات الخاصة السعودية الموجودة في مطار عدن، وتحركها لنقل وحماية الوزراء اليمنيين لحظة الهجوم، فيما وصفه مغردون بـ"العمل الاحترافي" والشجاعة في سرعة احتواء الموقف تحت قصف الصواريخ.

ولقي الفيديو إشادة واسعة، حيث قال أحد المغردين "هرب الجميع وقت انفجار مطار عدن ولم يبق إلا القوات الخاصة السعودية".

وأشار متداولو المقطع إلى شجاعة القوات السعودية في إنقاذ الوزراء وإخراجهم آمنين خلال 4 دقائق، حيث يبين الفيديو التحرك السريع للسيارات التابعة للواء 64 بالقوات الخاصة ممثلا بكتيبة 85 والكتيبة 66 و 62.

فيما قال الأمير سطام بن خالد آل سعود "ما قام به أبطالنا في القوات الخاصة السعودية مع إخوانهم من القوات اليمينة شجاعة وعمل احترافي وردة فعل سريعة لاحتواء الموقف وتوفير الحماية للوزراء.. يستحقون عليه الاحترام والتقدير احترافية عالية ما شاء الله".

وهزت انفجارات ضخمة مطار عدن الدولي، تزامنا مع وصول طائرة تقل وفد الحكومة اليمنية الجديدة قادمة من المملكة العربية السعودية.

وارتفعت حصيلة ضحايا هجوم مطار عدن إلى 22 قتيلا، و50 مصابا بينهم مدنيون وعاملون في المطار.