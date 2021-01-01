القمة الخليجية.. رسالة مهمة من أمير الكويت إلى خادم الحرمين الشريفين

بعث أمير الكويت الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة خطية اليوم الجمعة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقام وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد مبعوث أمير الكويت بتسليم الرسالة إلى وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.

ونصت الرسالة على العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

كما تضمنت الرسالة أيضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أعرب عن تفاؤله بالقمة الخليجية المرتقبة في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، مبديا ارتياحه تجاه نتائج جولة وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

واستقبل الشيخ نواف الصباح أمير الكويت، ظهر الجمعة، الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي، للإطلاع على نتائج الجولة التي قام بها لعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حاملًا رسائل خطية من الأمير.

وأبدى الشيخ نواف تفاؤله إزاء اللقاء الذي سيجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، بهدف تعزيز روح الأخوة والتضامن العربي والخليجي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

كما أعرب أمير الكويت عن ارتياحه لنتائج الجولة التي قام بها وزير الخارجية لعدد من دول الخليج قبل أيام من انعقاد قمة الرياض.