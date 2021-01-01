خلال يوم .. 285 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. وأوضحت الصحة الكويتية في تقريرها اليوم ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان بلغ 150869حالة. كما سجلت الوزارىة الكويتية حالتي وفاة فقط خلال الساعات الماضية، بالإضافة الي شفاء 260 حالة في الساعات ال24 الماضية. وأوضحت الوزارة ان إجمالي عدد المتعافين في الكويت ارتفع إلى 146777. وقالت الوزارة في بيان إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن

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