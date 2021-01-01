لتأخر الأجور.. استياء في أوساط مرتزقة تركيا بليبيا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاستياء يسود في صفوف المقاتلين من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، وذلك على خلفية "مستحقاتهم المادية".

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن قادة الفصائل كـ "فرقة الحمزة وسليمان شاه والجبهة الشامية ولواء المعتصم" يعمدون إلى المماطلة في تسليم رواتب المقاتلين، ولم يكتفوا بذلك فحسب، حيث يتم اقتطاع مبالغ مالية من راتبهم الشهري تتراوح بين 100 إلى 300 دولار أمريكي، فضلًا عن المتاجرة برواتبهم وهو أحد أهم أسباب تأخير التسليم، وسط مطالبة المقاتلين للأتراك بتسليمهم رواتبهم مباشرة بدلًا من التسليم عبر القادة.

وأشار المرصد السوري قبل أيام، إلى أن قضية تواجد مرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا تعود إلى الواجهة، ولاسيما في ظل تعليق الملف من قبل الحكومة التركية التي حولت المقاتلين إلى مرتزقة وأرسلتهم إلى هناك، على الرغم من التوافق الليبي – الليبي، حيث أن عودة مقاتلي الفصائل من ليبيا إلى سورية لاتزال متوقفة منذ 43 يومًا، تحديدًا من منتصف شهر نوفمبر الفائت من العام الجاري، وسط أنباء عن عودة دفعات منهم مطلع العام 2021 القادم، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب بقاءهم هناك.

يذكر أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

كما يذكر أن تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلًا.

وأفادت وكالة نوفا الإيطالية بوصول طائرتي شحن تركيتين إلى قاعدة الوطية الليبية.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن إحدى الطائرتين التركيتين حملت لليبيا أنظمة دفاع جوية تستخدم حصرا من الناتو.

وأضافت أن الطائرة التركية الثانية حملت لليبيا مواد لوجستية وعناصر من "تركمان" سوريا.

لا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُرصد فيها هذا النوع من الأسلحة التركية في ليبيا، حيث سبق وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لرتل مسلح يحمل ذات النوع من الأسلحة.

وقبل يومين، أفادت وسائل إعلام ليبية بهبوط طائرتي شحن عسكري تركية طراز "A400" في قاعدة الوطية قادمة من قاعدة كونيا الجوية جنوب تركيا.

وأكدت مصادر استمرار الجسر الجوي للجيش التركي تجاه ليبيا، حيث تم رصد طائرتي شحن تركيتين نوع "Airbus A400M" في طريقهما الي ليبيا وهما:

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