بنك التنمية الاجتماعية ومعرفة احتساب نصيب الأفراد من قروض الأسرة، قد أتاح بنك التنمية الاجتماعية العديد من الإمكانيات والمميزات الخاصة بالأفراد والأسرة وذلك من حيث حساب الدخل الشهري لعدد أفراد الأسرة كما جاء الكثير من الاستفسارات من أحد الأفراد وذلك على الحساب الخاص ببنك التنمية الاجتماعية على مواقع التواصل الإجتماعي وعي الحلول مع قرض الأسرة وهيى نصيب الفرد يتجاوز حد الدخل، ويقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من الشروط والإمكانيات التي لابد من اتباعها والانتظام بها لكي يتم الاستفادة من القرض الخاص بك ولابد من اتباع هذه الشروط التي يمكننا توضيحها لكم.

لكي يتم الحصول على قرض الأسرة الا يتعدى عمر القترض ٧٠عامًا والضامن ٥٥عامًا وأيضًا لايتعداى مبلغ الفرد من الأسرة ٢٠٠٠ ريال وذلك وفقا لشروط بنك التنمية الذي وضعة.

كما أنه أيضًا يحتسب الإبن مع الأسرة ولكن بشرط ألا يتجاوز عمره ٢٤ عامًا، ولكن إذا لم يكن متزوجا أو موظفا والبنت أيضًا إذا لم تكن موظفة أو متزوجة وذلك وفقا لشروط بنك التنمية الاجتماعية .

كما يمكن للمرأة المطلقة الحق بطلب قرض خاص بها وبأسرتها ولكن بشرط أن تكون مطلقة أو زوجها متوفي ويكون لديها أطفال تعزل بهم دون الوقوف على عمر الاطفال.

بعض الشروط التي وضعها بنك التنميةبعض الاستفادات للمتجاوزين أعمارهم من ٥٥ سنة

في حالة تعدي عمر ٥٥ سنة فإن صاحب القرض يخير بين اختيارين أما يتم تخفيض القرض حتي يتم وصوله إلى سن ٦٠ سنة ويتم تنظيمها على حسب الأشهر المتبقيه وذلك لكي يتم تنسيقها على عمر ٦٠ سنة ولكن بشرط أن يتم حضور ضامن ألا يقل عمرة عن ٥٥ سنة كل ذلك وفقا لشروط التنمية الاجتماعية التي وضعتها. ، وإذا كان عمر المقترض أكبر من ٦٠ سنة أو أقل من ٦٥ سنة، ويكون ذلك الحد الأدنى للقرض ٣٠ الف ريال، وإذا كان عمر المقترض أعلى من ٦٥ وقال من ٧٠ سنة يكون الحد الأعلى للسحب ١٨ ألف ريال، ولكن بشرط إحضار ضامن من جهات حكومية ولكن لابد أن يكون عمره ٥٥ سنة وذلك تابعة لشروط بنك التنمية الاجتماعية.