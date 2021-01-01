تخفيضات شهر يناير 2021 لهواتف أبل أسعار ومواصفات مميزة وفريدة

تطلق شركة أبل مجموعة من الهواتف المتميزة التي تحتوي على عدة مواصفات تجعلهم يدخلون في منافسات رهيبة بين جميع الهواتف الأخرى التي تطلقها بعض الشركات المنافسة لهذه الشركة، سوف نتحدث في هذه المقالة على مواصفات واسعار هاتف Apple iPhone XS وهاتف Apple iPhone 11 وهاتف iPhone 12 وهاتف Apple iPhone 11pro في تخفيضات يناير 2021، حيث أن كل هاتف منهم يحتوي على ذاكرة تخزين كبيرة وشاشة بمقاس مناسب ومعالج من الأنواع الجيدة الفريدة وسوف نتعرف على المواصفات بالتفصيل وتخفيضات يناير 2021.

بعض مواصفات هواتف أبل وتخفيضات يناير 2021

تحتوي جميع هواتف ابل على مجموعة من المواصفات وتخفيضات يناير 2021 التي تجعلهم متميزين عن غيرهم وهذه المواصفات هي:

هاتف Apple iPhone XS

يتوفر من هذا الهاتف اللون الفضي واللون الرمادي الغامق واللون الذهبي. تدعم بطارية هذا الهاتف الشحن السريع واللاسلكي ويمكنها شحن 50% من البطارية خلال نصف ساعة فقط. يدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع. يدعم هذا الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة وتأتي الكاميرا الأولي بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، أما الكاميرا الأخرى فتأتي بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 ويوجد بها مثبت بصري وزوم 2x والكاميرا تدعم العزل وتصوير فيديو حتى جودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 60 إطار في الثانية. يدعم الهاتف شريحتين اتصال تأتي الشريحة الأولى من نوع Nano أما الشريحة الأخرى فتأتي من نوع eSIM. يحتوي على كاميرا أمامية 7 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم العزل والبورتريه. يكون وزن الهاتف 177 جرام. لا يدعم الهاتف تركيب ذاكرة خارجية مثل الكارت الميموري لانه يتميز بذاكرة تخزين كبيرة. يدعم جميع المستشعرات ماعدا مستشعر بصمة الاصبع والمتوفر بصمة الوجه فقط. يأتي الهاتف بتصميم زجاجي من الخلف وزجاجي من الامام مع طبقة 2.5D على الشاشة وتخانة 7.7 مم، مع وجود إطار من الألومنيوم . يتميز الهاتف بأنه مضاد للماء والغبار شهادة IP68. يحتوي على شاشة بحجم 5.8 بوصة من نوع Super AMOLED بها نوتش بدقة 1125×2436بكسل حيث تأتي بأبعاد 19.5:9. يدعم جميع المستشعرات ماعدا مستشعر بصمة الاصبع والمتوفر بصمة الوجه فقط. يأتي بمعالج من نوع A12 Bionic سداسي النواة ويأتي بتكنولوجيا تصنيع 7 نانوميتر. يأتي الهاتف بأكثر من إصدار حيث أن الإصدار الأول ياتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت، والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت، والإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت. تأتي بطاريته بسعة 2658 مللي أمبير. لا يدعم الهاتف راديو FM. لا يدعم منفذ الـ 3.5 لسماعات الأذن.

هاتف Apple iPhone 11

يدعم الهاتف شاشة بمقاس 6.1 بوصة من نوع Liquid Retina IPS LCD بدقة 828×1792بكسل. يتوفر من هذا الهاتف اللون الأسود واللون الأحمر واللون الأصفر واللون الابيض واللون الأخضر واللون الأرجواني. تبلغ سعة بطاريته 3110 ملي أمبير. يحتوي على معالج من نوع Apple A13 بتكنولوجيا تصنيع 7 نانو متر. يأتي هذا الهاتف بثلاثة إصدارات حيث أن الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت والثاني بسعة 128 جيجابايت والثالث بسعة 256 جيجا بايت. يدعم كاميرا خلفية مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الاولي بدقة 12 ميجا بكسل، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل. يحتوي على كاميرا أمامية مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الاولي بدقة 12 ميجا بكسل، وتأتي الكاميرا الثانية TOF 3D.

هاتف Apple iPhone 11 pro

تأتي الشاشة بمقاس 5.8 بوصة من نوع أوليد سوبر ريتينا XDR بدقة 1125× 2436بكسل. يدعم الهاتف معالج من نوع ابل A13 بتكنولوجيا ال 7 نانومتر. تبلغ سعة بطاريته 3046 ملي أمبير. يأتي الهاتف بأكثر من إصدار حيث أن الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت، والإصدار الثاني بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت، والإصدار الثالث بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت. يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل. يتميز بكاميرا خلفية مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل والكاميرا الثانية TOF 3D. من الألوان المتوفرة لهذا الهاتف اللون الفضي، والذهبي، والرمادي، والأخضر الزيتوني. لا يوجد منفذ لبطاقة الذاكرة الخارجية SD. لا يوجد مدخل لسماعات الأذن الخارجية منفذ 3.5 مم. لا يوجد مستشعر لبصمة الأصابع مدمج في الشاشة والاعتماد على بصمة الوجه فقط. لا يدعم شبكات الجيل الخامس مثل بعض الهواتف الأخرى.

هاتف iPhone 12

يصنع الهاتف من إطار من الألومنيوم، وواجهة امامية من الزجاج oleophobic معتمد من IP68. يتميز بمقاومته للماء والغبار. تأتي الشاشة بمساحة6.1 بوصة وبدقة 2532×1170بكسل، من نوع Super Retina OLED، كما تدعم الشاشة أبعاد العرض بنسبة 19.5:9. يدعم معالج من نوع A14 Bionic بدقة تصنيع 5 نانومتر، المعالج سداسي النواة مع معالج رسومي من نوع Apple GPU. يوجد من هذا الهاتف ثلاث اصدارات، يعمل كل منهم بذاكرة تخزين 64 جيجابايت و128 جيجابايت و256 جيجابايت. تبلغ سعة بطارية الهاتف 3046 مللي أمبير، ويتميز أيضاً بالشحن السريع بقوة 18 وات، ويدعم الشحن اللاسلكي والشحن العكسى. يدعم مستشعر للتعرف على الوجه، ومكبرات صوت ستيريو.

التخفيضات

تتميز هواتف أبل بأسعار مرتفعة وذلك لجودة هذه الهواتف ولكن سوف نتعرف على أسعارها في التخفيضات وهي كالتالي: