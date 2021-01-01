رئيس البعثة الأوروبية لدى ليبيا : الأسابيع القادمة ستكون حاسمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تهنئته إلى الشعب الليبى اليوم الجمعة، بمناسبة حلول العام الجديد، من خلال تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وأضاف ساباديل أن الاتحاد الأوروبى يقف مع الليبيين فى "سعيهم لتحقيق السلام والكرامة".

ولفت إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار والانتعاش الاقتصادى، والتحضير للانتخابات من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء به.