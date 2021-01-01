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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تهنئته إلى الشعب الليبى اليوم الجمعة، بمناسبة حلول العام الجديد، من خلال تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وأضاف ساباديل أن الاتحاد الأوروبى يقف مع الليبيين فى "سعيهم لتحقيق السلام والكرامة".
ولفت إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار والانتعاش الاقتصادى، والتحضير للانتخابات من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس البعثة الأوروبية لدى ليبيا : الأسابيع القادمة ستكون حاسمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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