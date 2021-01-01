أسوشيتد برس : إثيوبيا متورطة فى جرائم ضد الإنسانية وهجوم ممنهج ضد المدنيين

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تفاصيل تقرير مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، والتى كشفت أن القوات الإثيوبية تورطت فى جرائم عرقية دامية.

ولفت التقرير إلى أن قوات الأمن الإثيوبية قتلت أكثر من 75 شخصا وأصابة نحو 200 شخصا آخرين، خلال اضطرابات عرقية دامية، فى شهرى يونيو ويوليو الماضيين، وأوضحت أن تلك الاشتباكات العرقية الدامية اندلعت، عقب مقتل مطرب شعبى إثيوبى، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح التقرير أنه كذلك قتل أكثر من 123 شخصا آخرين وأصيب نحو 500 شخص على الأقل، خلال عمليات العنف العرقى فى البلاد، وهو ما وصفته اللجنة بأنه "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين"، ويشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أيضا.

وقالت اللجنة إن جرائم القتل تلك تضمنت عمليات قطع رؤوس وعمليات تعذيب بشعة، شملت جر الضحايا فى الشوارع للتنكيل بهم.

أما عن تلك الاضطرابات، فقالت إنها اندلعت عقب مقتل المطرب هالشالو هونديسا، الذى كان يعتبر صوتا معبرا عن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التى تولت السلطة منذ عام 2018.

ووجدت اللجنة أنه عقب مقتل المطرب، نفذت قوات الأمن عمليات "هجوم" على المدنيين داخل منازلهم، وتعرضوا للضرب والقتل فى الشوارع بطريقة مروعة وقاسية بالعصى والسكاكين والفؤوس والقضبان الحديدية الحادة والحجارة وكابلات الكهرباء.

وذكر التقرير أن أكثر من 6 آلاف شخص شردوا، ونهب نحو 900 عقار على الأقل، أو أحرقوا أو خربوا، ولفت التقرير أن معظم الفئات المستهدفة بتلك الهجمات كانت ضمن عرقية "الأمهرة" أو "المسيحيين الأرثوذكس".

وقال التقرير: "فى حين أنه من المفهوم أن قوات الأمن كانت تواجه المهمة الصعبة المتمثلة فى استعادة النظام فى مواجهة مثل هذا العنف المنتشر، فإن تناسب القوة المستخدمة فى بعض السياقات أمر مشكوك فيه للغاية".

على سبيل المثال، يوضح التقرير أنه فى العديد من الأقاليم، "وجدت اللجنة أن هناك أشخاص قتلوا برصاصات فى الرأس أو طلقات فى منطقة الصدر أو الظهر. الأشخاص الذين لم يشاركوا فى الاحتجاجات وكانوا من المارة، المارة الذين يراقبون من على عتبات منازلهم، أو من الشباب وكبار السن الذين يحاولون التوسط لحل الخلافات، والأشخاص المصابون بأمراض عقلية، وحتى ضباط الشرطة غير المشتركين فى قوات الأمن المنفذة للهجوم فقدوا حياتهم أيضًا".

فى حالات أخرى، وجدت اللجنة أن "السلطات المحلية والأمن لم يستجيبوا لنداءات الضحايا المتكررة للمساعدة، حيث قيل لهم بدلاً من ذلك، إن المسؤولين الكبار لم يأمروا بالتدخل.. كما روى الناجون والشهود كيف كانت الشرطة أحيانًا تقف فى المراقبة فى وقت وقوع الهجمات".

ولم تكن الاضطرابات مرتبطة بالصراع فى منطقة تيجراى الشمالية بإثيوبيا، الذى بدأ فى أوائل نوفمبر، لكنها كانت علامة أخرى على التوترات التى توتر البلاد التى يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة فى قلب القرن الأفريقى.

ولم تعلق متحدثة باسم مكتب أبى على الفور على التقرير، ولم تذكر اللجنة ما هو رد الحكومة.