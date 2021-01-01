إصابة 18 فلسطينيا خلال تفريق جيش الاحتلال مسيرة فى كفر قدوم

جدة - نرمين السيد - أصيب 18 فلسطينيا بالرصاص المطاطى، وتعرض العشرات للاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال تفريق الجيش الإسرائيلى مسيرة أسبوعية فى كفر قدوم فى محافظة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.





وطالب المشاركون فى المسيرة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثرمن 17 عاما، حسبما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية. وأفاد منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوى، "بأن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا وابلا من الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 18 مواطنا وتعرض العشرات للاختناق، بينهم نساء وأطفال".

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