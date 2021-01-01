المركز الصينى : لا دليل على تأثير سلالات كورونا الجديدة على لقاح سينوفارم

جدة - نرمين السيد - وكانت شركة الأدوية الصينية، المجموعة الصينية الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم"، أعلنت أن لقاحها لمكافحة "كوفيد-19" فعال بنسبة 79.34%.

وأوضح بيان صدر من معهد بكين للمنتجات البيولوجية، التابع للشركة، أن التحليل المؤقت للبيانات من المرحلة الثالثة من التجربة السريرية يُظهر أن جميع الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح أنتجوا أجساماً مضادة عالية المستوى.

وصلت نتائج البيانات إلى المعايير الفنية ذات الصلة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، واللوائح ذات الصلة الصادرة من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية.

وأضاف البيان أن الشركة قدمت طلباً رسميًا إلى الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية للحصول للحصول على موافقة مشروطة.