واشنطن تحذر من هجوم إيراني محتمل في منطقة الشرق الأوسط

ذكر مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لديها مؤشرات متزايدة على أن إيران تخطط لشن هجوم على القوات أو المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز" إن قراءة نوايا إيران يكون صعب وغير متوقع في بعض الأحيان.

وأكد أن المؤشرات الحالية تؤخذ على محمل الجد، خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقتل سليماني في 3 يناير 2020، في غارة أمريكية قرب مطار مطار بغداد، بينما ردت طهران باستهداف بعض القواعد الأمريكية في العراق.

من جانبها، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن البحرية الإيرانية رفعت مستويات استعدادها في منطقة الخليج خلال الـ48 ساعة الماضية.

ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن هناك عدد من السفن الحربية الإيرانية خرجت من الميناء وأصبحت في البحر، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل التحركات الإيرانية.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت نقل قاذفتين من طراز B-52 من قاعدة مينوت الجوية في نورث داكوتا إلى الشرق الأوسط، في خطوة قيل إنها تهدف لتحذير إيرانمن شن هجمات انتقامية في ذكرى مقتل قاسم سليماني.