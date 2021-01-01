فرنسا تشدد حظر التجول في 15 منطقة بسبب كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية تشديد حظر التجول في 15 منطقة شمال شرق وجنوب شرقي البلاد، لمكافحة تفشي وباء كورونا.
وقررت فرنسا فرض حظر تجول مبكر في 15 منطقة، اعتبارا من السبت، يبدأ في السادسة مساء بدلا من الثامنة مساء.
وقالت السلطات الفرنسية إنها ستعمل على تقييم آثار القرار خلال أسبوع، ومن غير المتوقع إعادة الفتح الجزئي للأماكن الترفيهية والمطاعم والحانات في 20 يناير كما هو محدد.
وكان خبراء الصحة طالبوا الحكومة الفرنسية باتخاذ تدابير طارئة لاحتواء تفشي الوباء في مناطق شرق فرنسا.
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