لبنان.. الرصاص الطائش يصيب 3 طائرات في ليلة رأس السنة

كشف ‏مدير عام شركة ‏‏"طيران ‏الشرق الأوسط" محمد الحوت إصابة 3 طائرات ‏بالرصاص الطائش"، جراء إطلاق النار ليلة رأس السنة.

وقال الحوت في تصريحات لموقع لـ"مستقبل ويب": "هذه ليست المرة الأولى التي تصاب بها الطائرات بالرصاص الطائش، ‏إذ ‏تعرّضت عشرات الطائرات للرصاص الطائش على مدى الأعوام المنصرمة".‏

وكان لبنان شهد إطلاق نار عشوائي بالأمس احتفالا بالعام الجديد 2021، إلى إصابة إحدى الطائرات الحديثة التابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في المطار، حيث قام مهندسو الشركة بالتأكد من سلامة الطائرات قبيل إقلاعها صباح اليوم، وذلك وفقا لما نشره موقع لبنان 24.

وكان موقع "لبنان 24" الإخباري، أفاد بأن الجيش اللبناني نفذ مداهمات في عدة مناطق في محافظة طرابلس حيث تمكن من توقيف 7 أشخاص حتى الآن معظمهم من مطلقي النار ابتهاجًا بالعام الجديد وبحوزتهم الأسلحة النارية التي استعملوها.

وأفاد الموقع بأنه تم رصد ‏إطلاق نار كثيف في منطقة الدكوانة بلبنان دون ذكر الأسباب أو حتي الضحايا والمصابين إن وجدوا.

كما ذكر الموقع أنه تم ‏إطلاق رصاص كثيف في طريق الجديدة كاراج درويش ومحيط الجامعة العربية في بيروت.

ورصدت عدسات المصورين في لبنان انتشارا واسعا ومكثفا من عناصر القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في شوارع مدينة طرابلس والساحات الأساسية كما محافظة عكار.

وأشار موقع لبنان 24 إلى أن وحدات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي منذ مساء اليوم قامت بفرض التدابير الأمنية المشددة في معظم شوارع طرابلس.

وكان مديرية مخابرات الجيش في لبنان، الأربعاء، قد أعلن عن توقيف شخصين يستقلان سيارة مسروقة في منطقة القصر.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أوقفت عناصر من مديرية المخابرات في الجيش، لبنانيين، بعد عملية مطاردة لسيارة كيا سوداء اللون في منطقة القصر على الحدود اللبنانية السورية شمالي قضاء الهرمل.