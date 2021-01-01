بعد قرار التعليم بإيقاف المدارس .. تعرف على تردد قنوات مدرستنا التعليمية الجديدة لعام 2021

حرصا على سلامة الطلاب والممدرسيين والعمالة الادارية قامت وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بفرض قرارات حاسمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول لهذا العام، حيث قرر تأجيل جميع الامتحانات لكافة المراحل التعليميةـ، بعد انتهاء إجازة نصف السنه، وعلى خلفية هذا القرار فقد اكد على إغلاق جميع المدارس والجامعات، وذلك بعد تعرض البلاد لموجة جديدة من فيروس كورونا، وعليه فقد قرر اطلاق قنوات تعليمية، وبعض المنصات الالكترونية لمتابعة الدراسة الكترونيا لكافة المراحل ومن هذه القنوات قناة مدرستنا والتي سوف يتم بثها بداية من 2/1/2021.

قنوات مدرستنا التعليمية وترددها الجديد لعام 2021

كما قرر أيضا انه سيتم استكمال المتبقي من الدراسة عن بعد وذلك عن طريق القنوات التعليمية او بعض منصات التعليم الإلكترونية، حيث يتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من الثاني من يناير الموافق يوم السبت.

كما وافق أيضا وزير التربيه والتعليم على مجموعة من القرارات التي عُرضت على مجلس الوزراء والتي تضمنت الآتي:

• سوف يتم تأجيل الامتحانات بعد اجازه نصف العام والتي ستنتهي في 20/2/2021.

• سيتم تعديل الجدول الزمني للجهة التعليمية حتى لا يتعرض اي من العاملين للخطر.

• الزام الطلاب في جميع المراحل التعليمية بعدم التواجد داخل المدارس او الكليات اعتباراً من يوم السبت القادم.

• عدم حذف اي من المحتوى الدراسي في جميع المراحل.

تردد قنوات مدرستنا التعليمية 2021

تردد قناة مدرستنا التعليمية ١ :

التردد:١٢٣٠٣.

الاستقطاب :افقي.

معدل الترميز :٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ:٣/٤.

تردد قناة مدرستنا التعليمية ٢:

التردد:١٢٢٠٦.

الاستقطاب :رأسي.

معدل الترميز :٢٧٥٠٠.

روابط المنصات الإلكترونية للطلاب هي:

منصة بنك المعرفة المصري

منصة المكتبه الالكترونيه ذاكر

جدول حصص قناة مدرستنا التعليمية 2021

•الجدير بالذكر انه سيتم استكمال باقي السنه الدراسية عن بعد من خلال القنوات ومواقع التعليم الإلكترونية.

• عدم نزول الطلاب للمدارس او لأداء اي امتحانات حتي يوم 20/2/2021.

• هذه القرارات تشير الى ان الدارسة مازالت مستمرة ولكن تم تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات فقط للحرص على سلامة الطلاب والمدرسين وحرصا على إستكمال العملية التعليمية بدون خلل في المنظومة.