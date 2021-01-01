إصابات كورونا حول العالم بارتفاع

إصابات كورونا حول العالم بارتفاعتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و818 الفا و946 شخصا في العالم، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس"، استناداً إلى مصادر رسميّة الجمعة.

وأصيب أكثر من 83,381,330 شخصا في العالم بالفيروس منذ بداية الوباء بينهم 52,534,200 على الأقل تعافوا.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بداية الوباء، ازداد عدد الاختبارات بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة.

وسجلت الخميس 13,629 وفاة جديدة و 728,621 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء إذ سجلت 345,844 وفاة من أصل 19,974,883 إصابة، حسب تعداد جامعة "جونز هوبكنز".