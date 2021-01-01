ليبيا تسجل 467 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 9 حالات

جدة - نرمين السيد - أعلنت ليبيا تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تماثل للشفاء 1.145 مصابا، فى حين توفى 9 آخرون، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".





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