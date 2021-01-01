أمير الكويت : نتطلع إلى القمة الخليجية لتعزيز التضامن العربى والخليجى

جدة - نرمين السيد - أعرب أمیر الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، عن تفاؤله إزاء اللقاء الذى سیجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخلیجى خلال القمة الخليجية المرتقبة بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية فى الخامس من يناير الجارى، بما يهدف إلى تعزیز التضامن العربى والخلیجى لمواجھة التحدیات التى تشھدھا المنطقة.





وحسبما نقلت قناة "الحدث"، أعرب أمير الكويت عن ارتیاحه لنتائج الجولة التى قام بها وزير الخارجية الكويتى لدول الخليج قبل أيام من انعقاد القمة الخليجية. جاء ذلك خلال اجتماع أمير الكويت، ظهر اليوم، مع وزير الخارجية الكويتى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، فى قصر يماية، وذلك للاطلاع على نتائج الجولة التى قام بھا لعدد من دول مجلس التعاون حاملًا رسائل خطیة من أمير البلاد.

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