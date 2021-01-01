اليمن: التحقيقات تثبت تورط ميليشيات الحوثي في هجوم مطار عدن

اتهمت الخارجية اليمنية ميليشيات الحوثي بالوقوف وراء هجوم مطار عدن، الذي استهدف موكب الحكومة اليمنية الجديدة فور وصوله البلاد.

ونقلت وسائل إعلامية عن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك قوله إن التحقيقات الأولية والدلائل المادية تؤكد أن مليشيا الحوثي هي الجهة المتورطة بالهجوم على مطار عدن.

ونقلت قناة "العربية" عن الخارجية اليمنية قولها إن الحكومة تعمل على إعادة فتح مطار عدن في أسرع وقت ممكن.

وارتفع عدد القتلى جراء انفجار مطار عدن يوم الأربعاء إلى أكثر من 25 فيما بلغ عدد الإصابات ما يزيد عن 110.

ولقي هجوم مطار عدن الدولي الذي تزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة قادمة من السعودية، رفضا وتنديدا أمميا ودوليا واسعا.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، إن الهجوم على الحكومة اليمنية لحظة وصولها إلى مطار عدن محاولة لعرقلة جهود تحقيق السلام في البلاد، وانتهاكا قد يرتقى إلى جريمة حرب.