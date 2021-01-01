كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالرحمن السند، عن موقف الهيئة استقبال السياح في المملكة حيث أكد انه تم تدريب أعضاء الهيئة علي استقبال السياح، بجانب الاتفاق مع وزارة السياحة على آلية عمل مشتركة.
و خلال حديثه لبرنامج سؤال مباشر على قناة العربية اليوم الجمعة - فقد بين السند أنه تم تنفيذ من 20 الى 25 دورة لأعضاء الهيئة الذين سيقابلون السياح، حيث دُربوا عبر الدورات وورش العمل التي تمت بين الهيئة ووزارة السياحة السعودية .
وقال إن أعضاء الهيئة يحملون الورود والابتسامة والكلام الطيب، وأنه حرص على أن يقول لهم إن شعارنا الرحمة بالناس.
وأضاف : وإذا خرجنا من الرحمة الى العذاب ومن مصلحة المسلمين إلى مضرتهم أو من خير للناس إلى شر، نكون قد خرجنا من الشرع إلى البدعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شعارنا الرحمة بالناس.. تصريحات مهمة لرئيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.