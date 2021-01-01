شعارنا الرحمة بالناس.. تصريحات مهمة لرئيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية

كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالرحمن السند، عن موقف الهيئة استقبال السياح في المملكة حيث أكد انه تم تدريب أعضاء الهيئة علي استقبال السياح، بجانب الاتفاق مع وزارة السياحة على آلية عمل مشتركة.

و خلال حديثه لبرنامج سؤال مباشر على قناة العربية اليوم الجمعة - فقد بين السند أنه تم تنفيذ من 20 الى 25 دورة لأعضاء الهيئة الذين سيقابلون السياح، حيث دُربوا عبر الدورات وورش العمل التي تمت بين الهيئة ووزارة السياحة السعودية .

وقال إن أعضاء الهيئة يحملون الورود والابتسامة والكلام الطيب، وأنه حرص على أن يقول لهم إن شعارنا الرحمة بالناس.

وأضاف : وإذا خرجنا من الرحمة الى العذاب ومن مصلحة المسلمين إلى مضرتهم أو من خير للناس إلى شر، نكون قد خرجنا من الشرع إلى البدعة.