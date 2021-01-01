نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا تسجل أكثر من 53 ألف إصابة جديد بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 613 حالة وفاة و53,285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في بريطانيا ارتفع إلى 2,542,065 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 50,668 حالة وفاة، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضحت الصحة البريطانية أن عدد الإصابات المسجلة اليوم ازداد عن الأسبوع الماضي بنسبة 34%.

يأتي ذلك، بعد إعلان بريطانيا ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارًا من نظيرتها العادية بنسبة 70%، لكن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن السلالة الجديدة، ليست أكثر فتكًا من السلالة العادية.