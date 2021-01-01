أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية

تم الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاََ موقع تويترعن صدور نتائج الأهلية حساب المواطن للدورة الأخيرة، وهذا دعم للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك أن أن تطبيق ضريبة القيمة المضاعفة علي كافة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أن في الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات على أن حساب المواطن سوف يقوم بصرف تعويضات زيادة للمواطنين بعد تطبيق الضريبة المضافة، حيث أن أعلن برنامج حساب المواطن على طريقة إضافة الأبناء في حساب المواطن كتابعين لرب الأسرة، وهذا بعد صدور نتائج الأهلية، وزيادة الضريبة المضافة على كافة السلع الغذائية للمواطنين، وإضافة الدعم المصرف له علي حساب رب الأسرة الكريمة.

أهلية دفعة حساب المواطن الدفعة الجديدة :

أعلن برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية قيام جميع المستفيدين من الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالدخول على بوابة برنامج حساب المواطن، وهذا لكي يتم التأكد من مدي أهلية استحقاقهم للدفعة الجديدة للمستفيدين، ولذلك أكد برنامج حساب المواطن على أن لا يجب على المستفيدين من الدعم أن يقوم بصرف الدفعة الجديدة بدون وجود أثبات أهلية.

ومن الجدير بالذكر أن يجب التحقق من الأهلية لكي يتم صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم المادي المقدم المواطنين السعوديين شهر يناير الجاري 2021م، حيث أن برنامج حساب المواطن أتاح لجميع المواطنين الآن على البوابة الرسمية الإلكترونية لبرنامج حساب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ولذلك أكد برنامج حساب المواطن أن يجب على المستفيد أن يقوم بتحديث كافة بياناته الشخصية، وتقديم أي مستندات، أوراق مطلوبة، حيث أن أوضح برنامج حساب المواطن على أن يوجد العديد من الحالات للدفع على حساب المواطن كل مستفيد من الدعم المادي المخصص من برنامج حساب المواطن.

نتائج الأهلية حساب المواطن :

أعلن برنامج حساب المواطن عن نتائج الأهلية الدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم المادي، ولذلك يجب على المواطن السعودي المستفيد من الدعم الاستعلام عن نتيجة الأهلية، لشهر يناير الجاري 2021م، ولذلك لا بد من جميع المواطنين السعوديين المستفيدين ام يعرف نتيجة الأهلية قبل موعد صرف الدفعة الجديدة، ولذلك يجب على جميع المواطنين تقديم صرف الدفعة إثبات أهليته، والأوراق المطلوبة من المستفيد، ويجب التأكد من مدي استحقاقه لمبلغ الدعم المادي المخصص.