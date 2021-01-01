السمك صيادون يؤكدون انخفاض أسعار الأسماك وسمك النيل “بقى كله صغير أو بقى كله شر”

السمك من اهم مصادر الثروة في مصر، فتعتبر ثروة السمكية من اهم الثروات في العالم، والتي يعتمد عليها الكثير من الدول، كمصدر من مصادر الدخل القومي، لذلك نجد أن الدول تولي اهتماما كبيرا بالثروة السمكية، ويعتبر موسم الشتاء هو موسم صيد الأسماك لدي الصيادين في نهر النيل.

لكن الصيادون يوكدون اليوم انهم يشعرون بخيبة أمل في هذا الموسم وانهم يشعرون بحالة من الحزن والغضب، وذلك لان موسم الصيد عندهم “اضرب” على حد قولهم.

لذلك أجرينا هذا الحوار مع مجموعة من الصيادون الذين يصطادون في في نهر النيل في محافظة بني سويف والجيرة لكي نعرف ماهي الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة.

الحوار مع صيادين السمك

في البداية يقول الحاج سلمان سيد عويس صياد من محافظة بني سويف، انهم يعانون من انخفاض أسعار الأسماك في هذا الموسم الشتوي، وان موسم الشتاء والذي يبدأ مع انخفاض منسوب مياه النيل حتى ارتفاعه مرة ثانية في فصل الصيف هو موسم الصيد، وكنا نعتمد على هذا الموسم في فتح بيوتنا لكن الموسم “اضرب”

وعن سبب ذلك قال الحاج خميس قرني سيد سمك من محافظة بني سويف 50 سنه، هو انه اصبح الأسماك الموجود في النيل كله صغير الحجم فالسمك البلطي الكبير اصبح غير موجود، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار الأسماك.

وأضاف أن السمك الخارج من نهر النيل صغير جدا واسماك المزارع كبيرة فبالتالي اصبح منافسة اسماك النيل لاسماك المزارع غير موجوده، واصبح الأسماك النيلية غير قادر على منافسة سمك المزارع الكبيرة.

أما عن انخفاض أسعار السمك النيلي فيقول الحاج حسن محمد صياد من محافظة بني سويف 52 سنة أن سبب تجار السمك رخصوا الأسعار غصب عنهم في الأسواق المصرية “ما حدش بيشتري” الأسماك الصغيرة والكل يشتري سمك المزارع لأنه كبير.

وعن أسعار الأسماك قال سيد سلمان صياد سمك 44 عام من محافظة بني سويف أن التاجر أو الموزع “اللي يشتري مننا بياخذ كيلو البلطي الكبير ده لو جبنا بلطي كبير ب 16 جنيه للكيلو”، أما الأسماك الصغيرة وهي الموجود في النيل اليوم فالكيلو ب2 جنية أو البوكسه أل 25 كيلو ب 30 جنيه.

أسباب انخفاض أسعار السمك في الأسواق المصرية

اكد صيادين الأسماك النيلية والتجار أن سبب انخفاض أسعار النيل هذا العام يرجع إلى كثرة الأسماك في الأسواق ووفرة أنتاج اسماك المزارع في الأسواق فكيلو سمك المزارع في الأسواق البلطي الكبير “الدباشي” ب 18 جنية وهو ما اكده تجار الأسماك احمد أبو صلاح احد تجار الأسماك في محافظة ألجيزة.

أسباب صغر الأسماك في النيل هذا الموسم

أما عن أسباب صغر حجم الأسماك في النيل هذا الموسم وليه الأسماك اصبح حجمها صغير يقول الحاج احمد روبي، صياد سمك من محافظة، 55 عام، يقول “ما حدش” عارف السبب والسبب يعلمه الله، فالبعض يقول أن السبب في ذلك هو السيول والتي جرفت معها الأسماك الكبيرة لوجه بحري فعكارة السيول أخدت الأسماك الكبير وانجرفت به إلى ألبحيرة، والبعض يوكد أن المبيدات هي التي أثرت على الأسماك، بينما البعض الأخر يوكد أن السبب في صغر الأسماك وعدم كبرها هذا العام هو القضاء على الحشائش الموجودة في النيل والتي تعتبر المحمية الطبيعية التي يتغذى عليها الأسماك ويعيش ويتكاثر فيها.