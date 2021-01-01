تردد قناة مدرستنا 1 و 2 على النايل سات للطلاب من الصف الرابع حتى الثالث الثانوي

أصبح تردد قناة مدرستنا 1 لطلاب التعليم الأساسي من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، وتردد قناة مدرستنا 2 لطلاب الثانوية العامة، من المصادر التعليمية الأساسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، لاستكمال الحصول على الشرح لباقي المقرر الدراسي في الفصل الأول، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم، تأجيل الامتحانات إلى ما بعد إجازة نصف العام الدراسي 2020/2021، والتعديل على ما تبقي من أسابيع، وتعديل موعد انتهاء الفصل الأول.

المصادر التعليمية التي منها قناتي مدرستنا الأولى والثانية، مع باقي منصات التعليم الإلكتروني مثل حصص مصر، والمكتبة الرقمية، وإدمودو، والبث المباشر للدروس، وادمودو، وبنك المعرفة، ونظام التعليم lms، جميعها وسائل ستمكن الطلاب من متابعة الشرح لدروسهم المقررة في الفصل الأول، من خلال الدراسة عن بُعد، ومن الضروري التحرك بسرعة وإدخال تردد قناة مدرستنا 1 وقناة مدرستنا 2 على النايل، كي يشاهد الطلبة الحصص اليومية التي يقدمها معلمي ومعلمات بشكل جميل ويسهل منه فهم الشرح .

تردد قناة مدرستنا 1 على النايل سات

أطلقت وزارة التربية والتعليم تردد قناة مدرستنا الأولي، والتي تقد شرح المناهج لصفوف المرحلة الابتدائية الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وصفوف النقل في الشهادة الإعدادية الأول والثاني والثالث الإعدادي، والقناة مجانية على القمر الصناعي النايل سات، وهو ما يساعد أي مواطن على استقبالها في جميع المدن والقرى على مستوى المحافظات، وقد اكد الكثير من أولياء الأمور، أن القناة متميزة وتساعد الطلاب على الفهم للدروس، ويمكن متابعة الشرح للدرس الواحد لأكثر من مرة خلال الأسبوع، كما ان الجدول الأسبوعي للدروس، تقدمه على موقع وزارة التربية والتعليم، ويوجد به فترات إعادة الشرح يوميا وفي نهاية الأسبوع.

تردد قناة مدرستنا هو 12303 رأسي بمعدل 27500 على النايل سات.

تردد قناة مدرستنا 2

القناة التعليمية الثانية والمخصصة لطلاب وطالبات شهادة التعليم الثانوي العام، هي قناة مدرستنا 2 ، وظهرت على النايل سات خلال شهر ديسمبر 2020، بافتتاحية عرضت طريقة المذاكرة والاختبار في نظام التعليم الجديد، وكلمة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والقناة مجانية وترددها هو 12207 رأسي بمعدل 27500 / ومعامل تصحيح الخطأ على جهاز الاستقبال 5/6، ويمكن متابعة القنوات بكل سهولة لاستمرار الدراسة حتى 16 يناير 2021.