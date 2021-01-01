كيفية التقديم على وظائف ديوان وزارة الداخلية 1442 والشروط والرابط وآخر موعد للتقديم

كثيرٌ من الخريجين في المملكة العربية السعودية، يهتمّون بالتقديم على وظائف ديوان وزارة الداخلية 1442هـ، خصوصًا بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بالوزارة عن فتح باب القبول والتسجيل برتبة عريف، وجندي، وجندي أول، للعام 1442، بدءًا من يوم غدٍ السبت 18 جمادى الأولى 1442هـ، الموافق 2 يناير 2021م، على أن يستمر التسجيل حتى يوم الخميس 23 جمادى الأولى 1442هـ، الموافق 7 يناير 2021م.كيفية التقديم على وظائف ديوان وزارة الداخلية 1442
وفي السطور التالية، نوضح كيفية التقديم على وظائف ديوان وزارة الداخلية 1442هـ، خدمة للشباب الخريجين الراغبين في الحصول على إحدى الوظائف المعلن عنها في هذه الجهة الأمنية، ولمعرفة طريقة التقديم علينا بإتباع الخطوات اللازمة التالية:
- علينا أولاً الذهاب إلى البوابة الإلكترونية التابعة لموقع أبشر للتوظيف.
- ننقر على الإعلانات الوظيفية المتاحة.
- من ثم نحدد الوظيفة المناسبة للمؤهل والتخصص.
- نقوم فيما بعد بتعبئة جميع المعلومات المطلوبة في منصة أبشر.
- يجب التأكد من جميع البيانات المدخلة، على حسب الرتبة المتقدم عليها، حتى لا يجري استبعاد الطلب.
فيما حدّدت الإدارة العامة للقبول المركزي بالوزارة، عددًا من الشروط المهمة التي يجب توافرها في الشباب المتقدمين للوظائف المعلن عنها على رتبة جندي أول وجندي وعريف، سواء للحاصلين على الثانوية العامة أو المؤهلات العليا، وقد جاءت الشروط التي يلزم توافرها كالتالي:
- على المتقدم لهذه الوظائف لا بد من أن يكون سعودي الجنسية، من حيث الأصل والمنشأ، عدا مَن نشأ مع والديه أثناء خدمة المملكة العربية السعودية بالخارج.
- يجب على المتقدم أن يجتاز اختبارات القبول.
- لا بد من توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم عليها، ومصادقة المؤهل من جهات الاختصاص.
- يجب معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة عن طريق وزارة التعليم السعودية.
- يلزم أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
- من الشروط أيضاً أنه لم يتم الحكم عليه في جرائم مخلة بالأمانة أو الشرف.
- ألا يكون قد سبق تعيينه في وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.
- ومن الشروط ألا يكون موظفا في جهة حكومية.
- يجب أن يكون وزنه مناسبًا لطوله.
- ألا يكون متزوجا من أجنبية.
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