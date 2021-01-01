الملكة رانيا : مع بداية العام الجديد نجدد أملنا بأيام أفضل

دوت الخليج :- هنأت جلالة الملكة رانيا العبد الله مساء الخميس بالعام الجديد 2021، في تغريدة لها على حسابها “تويتر”.
وكتبت جلالتها: “مع بداية العام الجديد نجدد أملنا بأيام أفضل تحمل لنا الخير والعافية. كل عام وأنتم جميعاً بألف خير”.
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