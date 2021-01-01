خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى رسمياً

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى رسمياًبعد مفاوضات مكثفة حول العلاقات فيما بينها والاتحاد الأوروبي لما بعد "بريكست" وخاصة فيما يتعلق بالتجارة، خرجت بريطانيا اليوم الجمعة، رسمياً من الاتحاد مع بزوغ عام جديد، وبعد عضوية وشراكة دامت نحو 47 عاماً.

وتعود بدايات العضوية البريطانية بالاتحاد الأوروبي إلى العام 1973، ورُغم خروجها من الاتحاد في 31 يناير من العام المنصرم 2020، إلا أنها استمرت في الخضوع لقواعد بروكسل طيلة العام نفسه، على خلفية عدم اكتمال عملية الانتقال.

ويأتي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد 3 أعوام ونصف العام من تصويت الشعب البريطاني وبنسبة 52 في المائة لصالح الخروج في استفتاء أجري عام 2016، في حين عارضه 48 في المائة، وبعد نصف قرن من الاندماج فيه.

واعتبارا من اليوم 1 يناير 2021، ستتوقف بريطانيا عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي وتنتهي حرية التنقل لأكثر من 500 مليون شخص بين أراضيها و26 دولة في الاتحاد.

ومنذ استفتاء 23 يونيو 2016 الذي فاز به مؤيدو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51,9 في المائة، تعاقب على حكم المملكة المتحدة 3 رؤساء وزراء وسجلت نقاشات برلمانية عاصفة وطويلة فيما تم تأجيل موعد الانسحاب 3 مرات.

وبسبب هذه العملية الشاقة، لم تنجز المفاوضات الصعبة للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر بين لندن وبروكسل إلا عشية عيد الميلاد.

ومع اكتمال الخروج الرسمي اليوم، سيفقد البريطانيون حق الإقامة الدائمة وتصاريح العمل في دول الاتحاد الأوروبي.. وبدورهم، لن يستطيع مواطنو الاتحاد العيش في بريطانيا إلا إذا استوفوا شروط الهجرة اللازمة.

وبعد توقيعه الاتفاق بالأحرف الأولى يوم الأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مهندس خروج بلاده من المؤسسات الأوروبية، في رسالة له بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة: إن "هذه ليست النهاية بل بداية علاقة رائعة بين المملكة المتحدة وأصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي".. مضيفاً "بات مصير هذا البلد العظيم بين أيدينا".

وتابع قائلاً: "هذه لحظة عظيمة للبلاد.. لقد نلنا حريتنا والأمر متروك لنا لتحقيق أقصى استفادة منه".. مؤكداً أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرة بلادي الكبرى.

كما أكد جونسون على أن "بريكست" سيشكل "نجاحا باهرا"، وذلك في وقت تستعد فيه بلاده لبدء مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي بشأن علاقتهما التجارية المستقبلية.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني قائلاً: "نريد أن تكون هذه بداية عهد جديد من التعاون الودي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المفعمة بالطاقة".. ووعد بكثير من التغييرات في مجالات عديدة، وبتوخي القرارات اللازمة والإجراءات المناسبة في مجال الصيد والتجارة والهجرة وغيرها.

وأكد جونسون على أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يتماشى مع أحلام البريطانيين الذين عبروا عن ذلك، وكان لابد من الانفصال.. واعتبر أن مستقبل بريطانيا سيكون أفضل.. قائلاً: "سننجح مهما كانت العقبات" بعد بريكسيت.

من جهته كتب كبير المفاوضين البريطانيين خلال المحادثات التجارية مع بروكسل، ديفيد فروست على "تويتر": "أصبحت المملكة المتحدة مجددا دولة مستقلة تماما".

فيما اعترف نظيره الأوروبي ميشيل بارنييه بوجود "بعض المرارة"، قائلا: "لم يستطع أحد أن يُظهر لي يوما القيمة المضافة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

بدوره اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته إلى الفرنسيين الليلة الماضية بمناسبة حلول السنة الجديدة، أن المملكة المتحدة تبقى "صديقتنا وحليفتنا" رغم خروجها من الاتحاد.

وقال إن "بريكسيت هذا كان ثمرة التململ الأوروبي والكثير من الأكاذيب والوعود الزائفة".. مؤكدا فيما يتعلق بفرنسا أن "مصيرنا هو أوروبي أولا".

وكالات