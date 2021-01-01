الخارجية اليمنية : تحقيقات أولية تظهر تورط الحوثيين فى هجوم عدن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الخارجية اليمنية فى بيان نقلته قناة "العربية" أن الحكومة اليمنية "تعمل على إعادة فتح مطار عدن فى أسرع وقت ممكن".
وكانت وزارة الصحة اليمنية قد أعلنت فى وقت سابق، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذى استهدف مطار عدن، إلى ما يزيد على 130 بين قتيل وجريح، فى حصيلة مرشحة للزيادة.
كما قال أيضا وزير الصحة اليمنى، قاسم بحيح: "سقط حتى الآن 25 شهيدًا و110 جرحى، ضحايا جريمة الإرهاب التى استهدفت المطار، والعدد مرشح للتصاعد لخطورة بعض الحالات".
كما قال أيضا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، إن الهجوم على الحكومة اليمنية لحظة وصولها إلى مطار عدن الدولى جنوبى اليمن، محاولة لعرقلة جهود تحقيق السلام فى البلاد، وانتهاكا قد يرتقى إلى جريمة حرب.
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