إيطاليا تسجل 462 وفاة جديدة و22.211 إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبلغ إجمالى الوفيات الرسمية بـ"كوفيد-19" منذ ظهور الوباء فى إيطاليا فى 21 فبراير 74.621 حالة وفاة، وهو أعلى عدد فى أوروبا وخامس أعلى عدد فى العالم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وقالت وزارة الصحة إن إجمالى الإصابات المسجلة فى إيطاليا حتى الآن تجاوز 2 مليون و129 ألف حالة.
جدير بالذكر أن وكيلة وزارة الصحة ساندرا تزامبا الت، إنه فى الـ7 من يناير ستبدأ مرة أخرى بالتقسيم الطبيعى لمناطق البلاد حسب الألوان الأصفر والبرتقالى والأحمر، بناء على مؤشرات الحالة الوبائية المعلنة كل أسبوع.
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