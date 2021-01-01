بريطانيا تسجل 53.285 إصابة و613 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، أنها سجلت 53285 إصابة بكورونا الجمعة، وهو اليوم الرابع على التوالى الذى تتجاوز فيه الإصابات 50 ألف حالة، فيما سجلت 613 وفاة بالفيروس، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".





وأشارت الوزارة إلى أن حالات الإصابة تراجعت قليلا عن يوم أمس الخميس، حيث أعلن عن تسجيل 55.892 حالة، كما تراجعت حصيلة الوفيات عن 964 تم الإبلاغ عنها فى اليوم السابق. وسجلت بريطانيا 2.5 مليون إصابة، وأكثر من 73.5 ألف وفاة بالفيروس.

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