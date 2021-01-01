حمدوك: الجيش السوداني لديه واجب مقدس للحفاظ على الحدود

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الجيش السوداني لديه واجب مقدس للحفاظ على الحدود. وأضاف حمدوك في كلمة بمناسبة عيد الاستقلال أن مجلس الوزراء أجاز المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وأوضح خلال كلمته أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب سيفتح الباب لاستثمارات كبرى. وأكد حمدوك أن تحقيق السلام في كل أنحاء السودان هو هدفه الأبرز، معتبرا رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب إنجازا كبيرا.

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