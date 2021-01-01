سكاي نيوز : مقتل ضابط وجنديين من الجيش العراقي

أفادت فضائية سكاي نيوز في نبأ عاجل بمقتل ضابط وجنديين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة تابعة للجيش العراقي قرب قضاء داقوق جنوب ‎كركوك.

كان يحيى رسول الناطق الاعلامي باسم القائد العام للقو‏ات المسلحة العراقية في وقت سابق قد اعلن عن مواصلة جهاز مُكافحة الإرهاب في العراق سلسلة عملياته الناجحة ضد عصابات ‎داعش، حيث تم تنفيذ ثلاثة ضربات مُتفرقة في مُحافظتي ‎كركوك و ‎بغداد.

وأوضح رسول عبر صفحته علي تويتر أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على عُنصرين من بقايا داعـش في مركز مُحافظة كركوك وجاءت العملية بالتنسيق مع جهاز المُخابرات الوطني العراقي.

وبين أيضا أن قوة من جهاز مُكافحة الإرهاب في مُحافظة بغداد - قضاء أبو غريب - تمكنت من ضبط كدس للعتاد بجانب العثور على {٤٨} لُغما ضد الدبابات على شكل عبوة ناسفة .

وذكر الناطق الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية عبر تويتر قائلا: ‏وعلى صعيد مُتصل فككت وحدة المراقبة والتحري التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب عبوة ناسفة زرعتها عصابات داعـش الإرهابية لإستهداف أحد الأرتال العسكرية التابعة للقوات الأمنية العراقية .