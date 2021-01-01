أول دولة تتجاوز 20 مليون إصابة بفيروس كورونا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ20 مليون حالة، وفقا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

أصبحت الولايات المتحدة أول دولة تتجاوز 20 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما يتوقع المسؤولون أن تكون الحالات الفعلية أكثر بكثير من ذلك.

وكانت الولايات المتحدة سجلت، زيادة قياسية في وفيات فيروس كورونا يوم أمس الخميس، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى نحو 342 ألف حالة.

بينما أفادت منظمة الصحة العالمبية بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال عام 2020 بلغ 81475053، أما إجمالي حالات الوفاة فهو 1798050 حالة.

وأصدرت الصحة العالمية موافقة طارئة لاستخدام لقاح "فايزر- بيونتيك"، المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".