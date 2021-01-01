حمدوك: إزالة السودان من قائمة الإرهاب يعزز التنمية فى البلاد

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب إنجاز كبير وسيفتح الباب لاستثمارات كبرى.
وأضاف حمدوك في كلمة بمناسبة عيد الاستقلال "تم إعداد موازنة 2021 بالتركيز على زيادة المساحات المزروعة وتم توقيع اتفاقات في قطاعات الطاقة".
واعتبر أن إزالة اسم السودان من قوائم العقوبات سينعكس على تنمية البلاد وتدشين المشاريع الوطنية.
وتابع رئيس الوزراء السوداني "ما نسمو إليه هو تحقيق السلام على أراضي السودان".
واوضح المسؤول السوداني أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تشكيل المجالس الانتقالية المختلفة، وأكد حمدوك أن واجب القوات المسلحة حماية البلاد والدفاع عن حدودها.
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