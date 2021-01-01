بعد احتراقه.. قرار جديد بشأن مخيم اللاجئين السوريين بالمنية اللبنانية

نظم عدد من الشبان من "آل المير" واصدقائهم وقفة احتجاجية في محيط الأرض التي احترق فيها مخيم النازحين السوريين في المنية بلبنان، وذلك اعتراضًا على اعاده بنائه ورفضًا لاستمرار توقيف اشخاص من آل المير على خلفية احتراق المخيم مطالبين بالإفراج عن الموقوفين وملاحقة المتسببين.

واشار موقع لبنان 24 الي ان صاحب الأرض التي كان مقام عليها المخيم قد اصدر بيانًا اعلن فيه عدم استعمال أرضه لاعادة بناء المخيم تماشيًا مع طلب اهالي المنطقة.

وذكر في بيانه قائلا : الى اهلنا في المنية وبحنين والجوار، منذ البداية احتضنا النازحين السوريين الذين كنا وما نزال نعتبرهم أهلنا واخواننا وكان تعاطفنا معهم بلا حدود لكون وضعهم يتطلب الوقوف الى جاتبهم بكل اشكال المحبة والعطاء، وهذا ما فعلناه وأكدته الظروف حيث لم يكونوا ضيوفا بل اخوانا وقد بادلونا ايضا هم بالمثل.

وأضاف : ولا بد من التأكيد أن ما حصل كان مجرد حادث فردي ونحمد الله عزا وجل انه لم ينتج عن الحادث المشؤوم أي اضرار جسدية او خسائر في الأرواح.

وتابع : نتوجه بالشكر الى كل من احتضن الأخوة السوريين ومدى لهم يد العون والمساعدة.

وواصل : ومن هذا المنطلق وكي لا يعمل المصطادون في الماء العكر على العزف على الوتر الذي لا يخدم مصلحة السوريين في المخيم المشاد على ارضنا واظهارا لحسن نيتنا ونزولا عند رأي المخلصين والاصدقاء من أهل المنطقة ومنعا لتكرار هذا الحادث الاليم الذي من البديهي اننا نشجبه ونرفضه بكل الاشكال والمعايير لذلك فاننا اتخذنا موقفا يتناسب مع مصلحتنا ومصلحتهم التامة والكاملة بعدم العودة الى اعادة إشادة المخيم الذي كان قائما والذي تعرض للحريق والغائه نهائيا على العقار خاصتنا والذي استمر لمدة خمسة عشر عامًا، املين ان يتم نقلهم الآمن الى اي مكان يرتأونه كي تكون اوضاعهم على احسن ما يرام .

وختم قائلا : نهيب بالجميع وخاصة وسائل الاعلام والاعلان ان تتوخى الدقة في نشر اية معلومات وقبل اتخاذ المواقف التي لا يستفيد مننها الا اعداء الوطن والقيم والاخلاق.