لبنان يسجل 2385 إصابة بكورونا و14 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 183888.
وسجلت الوزارة اللبنانية وفق التقرير الصادر عنها، اليوم، 11 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1479 حالة.
كما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان إلي 127959 شفاء تام
وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا فقد سجّلت حارة حريك (قضاء بعبدا) أعلى نسبة إصابات ب 38 إصابة و جبيل (قضاء جبيل) في المرتبة الثانية ب38 إصابة وعمشيت (قضاء جبيل) في المرتبة الثالثة ب 35 إصابة.
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