تم وضع نظام تبادل المنافع في الأساس من أجل المساعدة في العمل على حماية المواطن السعودي، في حالة تغيير حالة العمل الخاص به، وانتقاله من العمل بالقطاع الحكومي إلى العمل بالقطاع الخاص، والعكس ساري أيضا بمعنى حماية حقوقه بالكامل إذا انتقل من العمل بالقطاع الخاص إلى القطاع الحكومي العام ، وقد أتاح هذا النظام للمشترك فيه أن يقوم بضم خدماته في كلا القطاعين، ليقوم بعد ذلك بصرف معاش واحد عند إحالته إلى التقاعد طبق النظام الأخير، وفقًا للقوانين التي حددتها المؤسسة العامة للتقاعد.

ما هي المستندات المطلوبة لضم خدمة من التأمينات الاجتماعية إلى التقاعد؟

وفي هذا المضمار فقد كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، على حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر” عن أن هناك مستندات محددة يشترط تقديمها الى الجهات المختصة عند تقديم طلب ضم خدمة العامل، وذلك بموجب نظام تبادل منافع من التأمينات الاجتماعية إلى التقاعد، كما كشفت أيضا عن الأشخاص الذين يقومون بالاستفادة من هذا النظام، و الذي نكشف عنهم لاحقا بمزيد من التفصيل.

والمستندات المطلوبة لضم الخدمة من التأمينات للتقاعد، وذلك كما حددتها المؤسسة العامة للتقاعد، هي:

يتم تقديم خطاب رسمي معتمد من هيئة التأمينات الاجتماعية.

يتم تقديم أصل طلب ضم الخدمة.

يتم تقديم قرار تعيين مقدم الطلب للوظيفة الحالية .

يتم تقديم قرار مباشرة العمل الخاص بمقدم الطلب.

يتم تقديم صورة من الهوية الوطنية.

يتم تقديم تعريف رسمي ومعتمد من جهة العمل الحالية.

وطبقا للمنشور الذي قامت المؤسسة العامة للتقاعد بنشره، فإنه يمكن للمواطن أن يقوم بالعدول عن ضم الخدمة من التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية، بعد أن يقوم بتقديم المستندات التالية ،و هي:

نسخة رسمية و معتمدة من قبول العدول “يتم إصداره من التأمينات الاجتماعية ” .

تقديم صورة من الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

من هم الأشخاص المستفيدين من نظام تبادل المنافع ؟

من ناحية أخرى فقد كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن الأشخاص الذي يمكنهم الاستفادة من نظام تبادل المنافع، وهم:

المشترك الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وله مدة اشتراك سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس، وأن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير. وللمشترك الحق في التنقل من نظام إلى آخر أكثر من مرة، ولا يحرمه ذلك من الاستفادة من إمكانية الضم بحيث يبقى حقه في الضم قائمًا؛ حيث يعتبر النظام الذي عاد إلى العمل في ظله من جديد هو النظام الأخير في مجال تطبيق أحكام هذا النظام، ويعد ضم مدد الاشتراك اختياريًّا للمشترك؛ فله حق طلب الضم أو الامتناع عنه، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد