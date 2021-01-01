طريقة زخرفة اسماء يقبلها الفيسبوك 2021 للحصول على اسم جذاب ورائع لحسابك

سوف نقوم في هذا المقال بعرض طريقة زخرفة اسماء فيسبوك لإضافة طابع مميز لحسابك على الفيسبوك بسهولة ويسر، حيث أن الكثير من الأشخاص يحاولون البحث عن الطريقة الصحيحة التي تجعلهم يقومون بزخرفة حروف وأسماء الفيسبوك بحيث ينقلها الحساب على الفيسبوك بدون رد للاسم، كما أن زخرفة اسماء يقبلها الفيسبوك ليست بالأمر الصعب، ولكن يمكنك عملها من خلال خطوات بسيطة، مع قبول سياسة الفيس بوك لها، وهذا ما سنعرض لكم في هذا المقال.

زخرفة الاسماء في تطبيق فيسبوك

هناك شريحة كبيرة من مستخدمي تطبيق فيسبوك يفضلون أن تكون اسمائهم ذات طابع مميز وشكل جذاب، خاصةً أولئك الذين يتمتعون بجمهور كبير من المتابعين على الإنترنت، واستخدام الحروف المزخرفة يعطي الإسم مظهر جميل وجذاب، كما تعطي مظهر الغياب شكل جميل وجذاب.

طريقة زخرفة اسماء يقبلها الفيس بوك

سوف نقوم بعرض طريقة يمكنك من خلالها زخرفة اسمك على فيس بوك وسوف تتفاخر أمام أصدقائك من خلال هذه الطريقة وهي في الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلي موقع زخرفة يقبلها الفيس من خلال محرك بحث جوجل.

بعد ذلك قم بوضع الاسم الذي ترغب في زخرفته في الخانة الموضحة لذلك في الموقع المخصص لزخرفة.

كما يمكنك استخدام الأسماء المزخرفة بشكل جاهز ثم تقوم بقصها ولصقها على الموضع الذي تريد كتابة الاسم المزخرف فيه علي فيس بوك، كما يمكنك تغيير اسم من فيسبوك إلى اسم مزخرف من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات على فيس بوك، ثم تقوم بلصقة في قائمة الإعدادات في فيس بوك، وذلك بعد أن تقوم باختيار الاسم بالشكل الذي ترغب في كتابته به.

زخرفة النصوص العربية والإنجليزية للفيسبوك

في هذه الحالة يمكنك زخرفة لجميع الاسماء العربية بطريقة جميلة دون أن تقوم بإخلال المعنى للمراد منها، ويمكنك إضافة بعض من الرموز التي يندر تواجدها في اللغة العربية، بالإضافة إلي بعض الرموز الصغيرة التي تزيد من جمال الكتابة والأسماء، كما يمكنك إضافة أكثر من مئة شكل للحرف الواحد في اللغة الإنجليزية، والتي تزيد من جمال الاسم وتضعي عليه الروعة والجمال.