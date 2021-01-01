لعبة فور نايت الاصدار الاخير والحديث 2021_حقائق عن لعبة فورت نايت من المحتمل أنك لا تعرفها..!!

الحصول علي جميع سكنات وملابس وأسلحة فورت نايت Fortnite مجاناً، يبحث معظم اللاعبين عن طرق تساعدهم أن يحصلوا على أهم عناصر لعبة فورت نايت من الاسلحه والملابس وهي من أكثر الألعاب المنتشرة حول العالم ولها منافسات عديدة، حيث يستطيع كل لاعب اللعبة الحصول على جميع السكنات والملابس والأسلحة بكثير من الطرق المختلفة، ولكن معظمها يحتاج إلى مقابل مادي يجب أن يدفع حتى يتم الحصول عليها.

الحصول علي جميع سكنات وملابس وأسلحة فورت نايت Fortnite مجاناً

تعتبر لعبة فورت نايت من أكثر الألعاب شعبية حول العالم وأصبحت هي اللعبة رقم واحد بين عشاق الألعاب الاستراتيجية والقتالية، كما أنها تحتوي على كثير من المغامرات التي تظهر لهم وتعطيهم الشعور بأنها حقيقة بالإضافة إلى أنها تمنح اللاعبين عالم كبير مليء بالخيال، مع ممارسة اللعبة يحتاج اللاعبين شراء الأسلحة والملابس والسكنات المختلفة التي يبحث كثيراً اللاعبين ويسعون إلى تغيرها.

يوجد في اللعبة الكثير من السكنات والاسلحه والتي تستخدم من قبل الكثير من الأشخاص بالعالم، مثل سكن رافين وهي الأكثر استخداماً ويكون في هيئة ملابس سوداء تناسب الذكور مع قناع يتحرك باللون الأرجواني ولديه عيون متوهجة، كما يوجد سكن سكيل تروبير وهو السكن الذي يكون في المرتبة الثانية والأكثر استخداماً بين الأشخاص الذين يمارسون اللعبة وتعرف باسم سكلتون وهو تكون عبارة عن ملابس تشلع الهيكل العظمي باللون الأسود مخططة باللون الأخضر أو الأبيض أو الأزرق أو الفضي، حيث أنها تتكون من قناع يشبه الجمجمة.

لعبة فورت نايت ومميزات اللعبة

تتميز لعبة فورت نايت بأكثر من ميزة عن باقي الالعاب الاخري ومنها:-

حجمها الصغير التي يمكن تحميلها علي الجوالات بسهولة والايفون بكل سهولة.

يوجد باللعبة أشخاص اخرين يمكنك عمل مجموعه والتحدث معأ لعمل المهام القتالية باللعبة.

تدعم لعبة فورت نايت أجهزة الاندرويد والبلاستيشن وجهاز الاكس بوكس.

تحتوي علي أحدث الاسلحة المطورة و الجديدة والمختلفة عن باقي الالعاب الاخري.

توجد بها مهمات مختلفة وقتالية أكثر عند الدخول والتوجه للمستويات الاخري بعد الفوز.

توجد بها رسومات ثلاثية الابعاد وأشكال مميزة مصممة بشكل حديث.